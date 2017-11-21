YÖKDİL sonuçları için tarih ne zaman? YÖKDİL sınav sonuçları açıklanacak mı? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi ne zaman? YÖKDİL sınav soruları nasıldı? YÖKDİL sınav sonuçları konusunda sonuç sayfasına erişmek isteyen vatandaşlar, sınavı gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi'nin sayfasını sık sık kontrol ediyor. Anadolu Üniversitesi ve YÖK işbirliği ile gerçekleştirilen YÖKDİL, sınav sonuçları ile araştırılmaya devam ediyor. YÖKDİL sonuçları için beklenen tarih yaklaştı.

2017 yılı itibariyle düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları 22 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Zira son sınav 9 Temmuz'da düzenlemiş ve sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor. Sınavın ardından vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yorumda bulunuyorlar. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. YÖKDİL sınav sonuçları detayları ve YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde…

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2017 yılı itibariyle düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları 22 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Zira son sınav 9 Temmuz'da düzenlenmiş ve sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

05 Kasım YÖKDİL sınav soru ve cevapları için gözler YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı soruları ve cevapları 7 Kasım salı veya 8 Kasım çarşamba günü açıklanacak ve YÖK sayfasından duyurulacak. Yoğunluk olması halinde bir kaç gün daha ertelenebilecek.

İLK AKADEMİK DİL SINAVI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.