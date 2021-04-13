YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? YÖKDİL sonuçları için tıklayınız!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Akademik kariyer olarak ilerlemek isteyen kişilerin merakla beklediği YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? YÖKDİL sonuçları için tıklayınız!
Akademik kariyer olarak ilerlemek isteyen kişilerin merakla beklediği YÖKDİLsonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? YÖKDİL sonuçları için tıklayınız!
YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Merakla beklenen YÖKDİL sonuçları belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını öğrenebilir.