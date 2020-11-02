YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadardır? Son başvuru tarihi hangi gün?
02.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:52
2020 Yılında iki kez uygulanan YÖKDİL sınavlarının 2.si YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadardır? Son başvuru tarihi hangi gün?
2020 Yılında iki kez uygulanacak olan YÖKDİL sınavlarının ilki tamamlandı. İlk sınavı kaçıran adaylar YÖKDİL 2 sınavı için arayışa geçti. Peki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ne zaman, YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi hangi gün? Detaylar haberimizde...
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YÖKDİL başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL başvuru ücreti 130,00 TL
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.