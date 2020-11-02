YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadardır? Son başvuru tarihi hangi gün?

2020 Yılında iki kez uygulanan YÖKDİL sınavlarının 2.si YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadardır? Son başvuru tarihi hangi gün?