YÖKDİL 2019 sonbahar sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav tarihleri

06.08.2019 15:59

Geçtiğimiz yıl Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan YÖKDİL sınavı artık YÖK eliyle uygulanacak. YÖKDİL 2019 sonbahar sınavı ne zaman ve nasıl uygulanacak?

YÖKDİL NE ZAMAN?

Daha önce Anadolu Üniversitesi'nin uyguladığı YÖKDİL'in sonbahar dönemi sınavı Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinden yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.

2019 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı da adaylara duyuruldu. Sonuçlar 28 Kasım'da açıklanacak.

YÖK'ÜN AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan açıklamada; "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.