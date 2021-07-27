YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti nereye yatırılır?

Son Dakika: Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığı sınavın Ağustos ayında belirlenen tarihte yapılacağı biliniyordu. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti nereye yatırılır?

Son Dakika: Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığı sınavın Ağustos ayında belirlenen tarihte yapılacağı biliniyordu. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti nereye yatırılır? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuru tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuru tarihi 27 Temmuz Salı günü başlayacak. 2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuruları ile ilgili detaylara ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir…

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.