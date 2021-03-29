YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği
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YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği

Manavgat Belediyesi, 28 Mart Pazar günü Antalya'da yapılan Yüksek Öğretim Kurumu Dil Sınavı (YÖK Dil/ 1) için Atatürk Kültür Merkezi önünden ücretsiz servis aracı kaldırdı.

Manavgat Belediyesi, 28 Mart Pazar günü Antalya'da yapılan Yüksek Öğretim Kurumu Dil Sınavı (YÖK Dil/ 1) için Atatürk Kültür Merkezi önünden ücretsiz servis aracı kaldırdı. Sınava girecek adayların ulaşım sıkıntısı yaşamaması amacıyla hizmete sunulan araç, sabah 7.30 da Antalya'ya hareket etti. Manavgat Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçme ve HES kodu uygulaması kontrollerinden sonra sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni sağladı. Ayrıca Manavgat Belediyesi çalışanları, adaylara destek ve yardımcı olmak amacıyla adaylarla birlikte Antalya'ya hareket etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, " YÖK DİL/1 sınavının Antalya'da yapılması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan adaylara ulaşım desteğimizi sürdürüyoruz. Karınca kararınca adaylarımıza katkı sağladıysak ne mutlu bize. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği
YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği
YÖKDİL/1 sınavına ücretsiz ulaşım desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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