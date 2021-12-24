YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ekibi Üniversitemizde Saha Ziyaretlerini Tamamladı

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında saha ziyaretleri 20-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Üniversitemiz üst yönetimi, Kalite Komisyonu, Senato ve Yönetimi kurulları ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerin ardından program çeşitli akademik birimlere ziyaretler gerçekleştirilmesi ile devam etti. Ziyaretlerde birim yöneticileri, birim akademik personeli ve birim öğrencileri ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca Üniversitenin çeşitli idari birim amirleri, araştırma merkez müdürleri, idari personel ve dış paydaşlarla da görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaret programı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Rektörümüz Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz, yönetim kurulu ve kalite komisyonu üyelerinin katıldığı ve çıkış bildirgesinin sunulduğu kapanış toplantısı ile son buldu.

Program sonunda gerçekleştirilen toplantıda YÖKAK değerlendirme takımı başkanı Prof. Dr. Bilal Güneş değerlendirme sürecini özetleyerek bu süreçte misafirperverliklerin ötürü başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Prof. Dr. Ali Bilgin olmak üzere Kalite Komisyonu üyelerine, akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Hüseyin Karaman Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme sürecinde yoğun bir emek harcayan YÖKAK değerlendire takımı üyelerine teşekkürlerini sunarak sürecin Üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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