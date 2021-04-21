Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı
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Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Eğitim

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Mart 2017 yılında YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi.

Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında 'Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü' adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı
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Damla Çelikli
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