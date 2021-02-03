YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir
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YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir

03.02.2021 21:10 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:33
YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir

Yükseköğretim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'na yaptığı 'yüz yüze öğretime geçilmesine' yönelik acil görüş talebine Bakan Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Koca, "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine yönelik acil görüş bildirilmesini talep etmişti.

BAKAN KOCA'DAN HAREKETLİLİK UYARISI GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada YÖK'ten gelen acil görüş talebine yanıt verdi. Koca, "Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

YÖK'ÜN EĞİTİM TALEBİ

YÖK yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" ifadelerini kullanmıştı.

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