YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi
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YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi

YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra 'stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden' önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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