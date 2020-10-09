YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı

09.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:52
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için bugünden itibaren 23 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için bugünden itibaren 23 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 23 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 19:52:26. #1.14#
title