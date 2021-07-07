YÖK Başkanı Saraç, tıp fakültelerinin dekanlarıyla görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp fakültelerinin dekanlarıyla bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tıp fakültelerinin dekanlarıyla bir araya geldi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, üniversitelerin tıp fakültelerinin dekanlarıyla YÖK'te toplantı düzenlendiğini belirtti.

Yükseköğretim kurumlarındaki tıp eğitimine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğunu ve faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Saraç, "Bilhassa pandemi sürecinde küresel çapta önemi bir kez daha anlaşılan tıp eğitiminin niteliğine ehemmiyet göstererek, süreç odaklı bazı düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacağını ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ