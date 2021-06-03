YÖK Başkanı Saraç: 60 öğretim elemanı, kadına tacizden ihraç edildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "2014 yılından bugüne kadar toplam 60 öğretim elemanı, kadına taciz durumu fiili ile üniversitelerden ihraç edilmiştir, 8 kişi alt ceza ile cezalandırılmıştır" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "2014 yılından bugüne kadar toplam 60 öğretim elemanı, kadına taciz durumu fiili ile üniversitelerden ihraç edilmiştir, 8 kişi alt ceza ile cezalandırılmıştır" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, TBMM'de kadına karşı şiddetin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Saraç, Türkiye'de 207 yükseköğretim kurumunda öğrenci sayısının 8 milyon 219 bin 518, öğretim üyesi sayısının 90 bin 338 ve öğretim elemanı sayısının 180 bin 65 olduğunu açıkladı. Saraç, üniversitelerde 4 milyon 41 bin 232 kadın öğrenci, 81 bin 661 kadın öğretim elemanı olduğunu kaydetti. Her geçen yıl kadın öğretim elemanı sayısının arttığını belirten Saraç, "2002 yılında hukuk alanında 96 olan kadın öğretim üyesi sayısı günümüz itibarıyla 610'a ulaşmıştır. Bugün artık hukuk alanında kadın araştırma görevlisi sayımız erkek araştırma görevlisi sayısını aşmıştır. Türkiye'de 17 rektör, 377 kadın dekan vardır. Kadın profesör oranı Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir. Üniversitelerimizde verilen lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde kadına yönelik şiddet konusu birçok ilgili derste konu başlığı olarak yer almaktadır" dedi.

'8 KİŞİ ALT CEZA İLE CEZALANDIRILDI'

Prof. Dr. Saraç, 31 üniversitede cinsel taciz ve saldırıyı önlemeye yönelik politika belgesi ve yönerge bulunduğunu belirterek, "2012 yılından itibaren üniversitelerimizde yılda 2 kez olmak üzere üniversiteler arası cinsel tacizle mücadele çalıştayları düzenlenerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar üniversitelerde toplam 60 öğretim elemanı, kadına taciz durumu fiili ile üniversitelerden ihraç edilmiştir, 8 kişi alt ceza ile cezalandırılmıştır. Anne, babaların emanet ettiği kız çocuklarımıza yan gözle bile bakılması tahammül edemediğimiz husustur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur