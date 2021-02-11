YÖK anket nedir? YÖK anket nasıl doldurulur? YÖK anket amacı ne? YÖK ankete nasıl girilir, kimler katılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceği anket hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, YÖK anket nasıl doldurulur? YÖK anket amacı ne? YÖK ankete nasıl girilir, kimler katılır? YÖK anket nedir?

"Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, "üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK, Bu kapsamda anket yapıyor. Peki, YÖK anket amacı ne? YÖK ankete nasıl girilir, kimler katılır? YÖK anket nedir? YÖK anket nasıl doldurulur?

YÖK ANKET NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.

"Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, "üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

YÖK ANKETE KİMLER KATILACAK?

"Öğrenci" ve "akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupla dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

YÖK ANKET AMACI NE?

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

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