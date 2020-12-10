Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
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Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi

10.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:10

Yoğun sis kazaya neden oldu.

Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi

Yağdonduran geçidinde yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesi Yağdonduran geçidinde yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kazalar, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı. Kazalarda, 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sisse etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.

Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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