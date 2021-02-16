Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı
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Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

16.02.2021 03:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:08

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, 1,5 saat sonra makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu'nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

KARAYOLLARI EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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