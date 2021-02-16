Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, 1,5 saat sonra makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu'nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı