Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu
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Bahçesaray, Çatak, Van, Yerel

Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu.

16.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35
Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından bölgede çok sayıda çığ yaşandı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van'da, yağışlar hem manevi hem de maddi kayıplara neden oldu. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında bu yıl bölge halkının beklemediği noktalara da çığ düştü. Çığın düştüğü noktada can kaybı yaşanmazken, tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşın ot yığınları ise karlar altında kaldı.

"Bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk"

Karayollarının düşen çığın ardından temizlediği yolda kar kalınlığı 10 metreye ulaşırken, halen çığ riskinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar ise endişeli olduklarını belirtti. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında yaşayan Yılmaz Yavuz isimli vatandaş, bu yıl beklenmedik birçok noktaya çığ düştüğünü ifade etti. Meydana gelen çığın ardından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getiren Yavuz, "Bu yıl yoğun kar yağışı hem maddi hem de manevi açıdan bizleri etkiledi. Bir kuzenimiz çığ altında kalarak şehit oldu. Biz bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk. Köyün bütün otları bu bölgede dizilmişti. Otlarımızın hepsi kar altında kaldı" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

Kaynak: İHA

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Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

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