Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor - Haberler
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Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Sağlık
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Sivas'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 55 yaşındaki İsmail Kahriman, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Sivas'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 55 yaşındaki İsmail Kahriman, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 aşısı yaptırmayan inşaat ustası İsmail Kahriman, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Gemerek Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan PCR testi pozitif çıkan Kahriman, artan şikayetleri nedeniyle Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kahriman, yaşadığı sıkıntılı süreci AA muhabirine anlattı.

Kovid-19'a yakalanmayacağını düşündüğünü belirten Kahriman, "Hastalık bir yerden gelip beni buldu. Ne yaparsan yap, hiç ummadığımız taraftan geliyor, ummadığımız taraftan da sizi vuruyor." dedi.

Kahriman, aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getirerek, "Maalesef aşı olmadım. Sosyal medyada çok çelişki vardı. O çelişkileri bir türlü kafamda gideremedim. Hangisine inanacağımı şaşırdım. Bu nedenle büyük çelişkide kaldım. Aşı olmayanlar her işlerini bırakıp aşı olsunlar. Aşı olsaydım bu durumda olmayacaktım, hastalığı daha kolay atlatacaktım." diye konuştu.

Bu süreçte sağlıkçıların cansiparane çalışmalarını hastaneye yattıktan sonra daha iyi gördüğünü de vurgulayan Kahriman, "Hiçbir zaman yanımdan ayrılmadılar. Onlar bana ne kadar destek olduysa ben de onların bir dediklerini ikiletmemeye çalışıyorum. İnsanın sesinin kesilmesi kadar zor bir şey yok. İnsanın yemek yerken ikinci bir oksijene ihtiyaç duyması kadar zor bir şey var mı? Oksijeni takmazsan yemek yiyemiyorsun. Bu süreçte nefes almayı özledim." ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımlardaki hastalar yüzde 90'ın üzerinde aşısız veya tek doz aşılı

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu ise salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurguladı.

Aşılamada da belirli bir yol alındığını söyleyen Sarıismailoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı şu anda elimizdeki en kuvvetli silah. Hastanede yatan hastalarımıza baktığımız zaman yüzde 80'inin aşısız olduğunu veya tek doz aşılı olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde tek doz aşılı veya aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızı görüyoruz. Aşı kesinlikle hastaneye yatışta, özelikle yoğun bakıma düşüşte, ölümleri önlemede belirgin oranda fayda gösteriyor. Yoğun bakımda yatan tüm aşısız hastaların ilk cümleleri 'keşke' oluyor. Hastaneye geldikten sonra hepsi de 'biraz daha bekleyim dedim, çevremden duyduklarım, sosyal medyadan okuduklarım beni tedirgin etti, alerjim vardı yaptırma dediler' diyor. 'Keşke, keşke, keşke' ile başlayan onlarca cümle kuruyorlar."

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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