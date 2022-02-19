Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Uyar, Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle toplumda Kovid-19 hastalığının hafife alındığını gördüklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının ilk gününden itibaren 6 bin 212 sağlık çalışanıyla virüsle mücadelenin devam ettiği EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 2021'de 66 bin 488 hastaya yapılan PCR testi pozitif çıktı, yaklaşık 4 bin 500'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin hasta Kovid-19 servislerinde tedavi gördü. Omicron varyantıyla test sayısında ve hastanede yatan hasta sayısında artış gözlendi.

EÜ Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uyar, AA muhabirine, mesleki hayatı boyunca bu kadar uzun ve insanları etkileyen bir salgın görmediğini belirtti.

Salgının başından beri çeşitli varyantların ortaya çıktığını hatırlatan Uyar, "Bu süreçte toplumda farklı bilinç ve davranışlar gözledik. Delta varyantına yönelik bilimsel yayınlar ve topluma verilen mesajlarda hastalığın çok ağır geçtiği şiddetle vurgulandı. Bu toplum tarafından kabul gördü. Delta varyantı sırasında kişilerin korunmaya ve aşılanmaya karşı verdikleri önem çok daha yüksek düzeydeydi. Salgının uzaması ve bunun getirdiği problem ve bıkkınlıklar ile Omicron varyantının daha hafif geçtiği şeklindeki söylentiler, toplumda farklı bir davranış modeline yol açtı. Delta varyantına gösterilen hassasiyet Omicron'a gösterilmedi." dedi.

Uyar, Omicron varyantının hızlı bulaşması ve vatandaşların korunma önlemlerine önem göstermemesi sonucu hem vaka sayısında hem de ölüm oranlarında yükselmelerin yaşandığını aktardı. Kendi hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde halen 30 hastanın tedavisinin sürdüğünü hatırlatan Uyar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle toplumda Kovid-19 hastalığının hafife alındığını gördük. Toplumda hastalığın önceki varyantlar kadar ağır olmadığı şeklinde söylemler kişilerin hastalığı ve bulaşmaya karşı gösterdiği özen ve dikkat azaldı. Hasta profiline baktığımızda yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 95'inin bir sebeple aşılama programını tamamlamamış kişiler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Omicron'un daha hafif bir hastalık oluşturuyor şeklindeki düşünce toplumda negatif bir düşünce oluşturuyor."

Eksik aşılanmanın daha çok gençlerde gördüklerini vurgulayan Uyar, servis ve yoğun bakımlarda ise daha yaşlı-kronik hastalığı olan kişilerin bulunduğuna işaret etti. Aşılanmada zamanlamanın önemli olduğunu aktaran Uyar, özellikle 3 ay geçtikten sonra vücuttaki antikor oranlarında ciddi bir azalma olduğunu, sırası gelen herkesin aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de vakaların Omicron varyantıyla arttığını ifade eden Uyar, "Şu anda sistemde çok aşırı bir sıkıntı bulunmuyor. Hastalara yer bulabiliyoruz. Ancak aşı programları tam olarak uygulanamazsa sıkıntılı günler önümüzdeki günlerde yeniden başlayabilir." uyarısında bulundu.