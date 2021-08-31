YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak, ek tercihleri ne zaman?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS yerleşemeyenler ne yapacak? YKS yerleşemeyenler ne zaman tercih yapacak? merak ediyor. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki, YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak, ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...