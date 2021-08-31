YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak, ek tercihleri ne zaman?
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS yerleşemeyenler ne yapacak? YKS yerleşemeyenler ne zaman tercih yapacak? merak ediyor. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki, YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak, ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. YKS tercihlerin açıklanmasının ardından YKS üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ne zaman tercih yapacak, ne yapacak merak ediliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
YKS 2021 TERCİHLER AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
YKS YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz ek tercihler ne zaman yapılır resmi açıklama gelmedi. Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.