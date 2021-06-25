YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu
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YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Cem Geçim - Haberler | Güncel

YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderek dua etti.

YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

ANKARA - Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderek dua etti.

Yarın yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri cuma namazı öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesinde sınavda başarılı olabilmek için dua ettiler. Ankara'nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ne gelen öğrenciler ile veliler, türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve veliler, dua sonrasında okunan ezanın ardından cuma namazını kıldı.

YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu
YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu
YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu
YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Geçim

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