YKS üniversite taban puanları 2020: 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri sorgulanmaya başladı. 21 Temmuz'da yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları öğrenilebilecek. İşte 4 yıllık ünivesrite taban puanları ve kontenjanları...

ÖSYM'nin örnek olarak adaylarla paylaştığı YKS tercih kılavuzu ışığında öğrenciler, üniversite taban ve taban puanları ile kontenjan sayıları hakkında fikir edinilebilecek. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversiteye yerleşecekleri konusunda karar aşamasında olan binlerce üniversite öğrenci adayı, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor. 4 yıllık bölümler... 4 YILLIK BÖLÜMLER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya Aktüerya Bilimleri Aktüerya ve Risk Yönetimi Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2 Animasyon ve Oyun Tasarımı Antrenörlük Eğitimi Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Arkeoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Arnavut Dili ve Edebiyatı Astronomi ve Uzay Bilimleri Avrupa Birliği İlişkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bahçe ve Tarla Bitkileri Balıkçılık Teknolojisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık Basım Teknolojileri Basın ve Yayın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beslenme ve Diyetetik 2 Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilgisayar-Enformatik Bilim Tarihi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bitki Koruma Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyoenformatik ve Genetik Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliği Biyoteknoloji Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Boşnak Dili ve Edebiyatı Bulgar Dili ve Edebiyatı Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Cevher Hazırlama Mühendisliği Coğrafya 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...