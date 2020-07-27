YKS üniversite taban puanları 2020: 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları
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YKS üniversite taban puanları 2020: 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri sorgulanmaya başladı. 21 Temmuz'da yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları öğrenilebilecek. İşte 4 yıllık ünivesrite taban puanları ve kontenjanları...

YKS üniversite taban puanları 2020: 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları
27.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:09

ÖSYM'nin örnek olarak adaylarla paylaştığı YKS tercih kılavuzu ışığında öğrenciler, üniversite taban ve taban puanları ile kontenjan sayıları hakkında fikir edinilebilecek. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversiteye yerleşecekleri konusunda karar aşamasında olan binlerce üniversite öğrenci adayı, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor. 4 yıllık bölümler...

4 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Arkeoloji

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Avrupa Birliği İlişkileri

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım Teknolojileri

Basın ve Yayın

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik 2

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilim Tarihi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Coğrafya

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...

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