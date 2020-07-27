YKS üniversite taban puanları 2020: 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve kontenjanları
ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri sorgulanmaya başladı. 21 Temmuz'da yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları öğrenilebilecek. İşte 4 yıllık ünivesrite taban puanları ve kontenjanları...
ÖSYM'nin örnek olarak adaylarla paylaştığı YKS tercih kılavuzu ışığında öğrenciler, üniversite taban ve taban puanları ile kontenjan sayıları hakkında fikir edinilebilecek. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversiteye yerleşecekleri konusunda karar aşamasında olan binlerce üniversite öğrenci adayı, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor. 4 yıllık bölümler...
4 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Arkeoloji
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım Teknolojileri
Basın ve Yayın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik 2
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilim Tarihi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Coğrafya