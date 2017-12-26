YKS TYT yeni sınav sistemi nasıl? Üniversite geçiş sınavı YKS TYT puan türleri soru örnekleri nasıl?

TYT YKS sınavı nasıl olacak ÖSYM YKS TYT sistemi puan türleri soru dağılımı nasıl? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki YKS TYT puan hesaplaması nasıl olacak? YKS ne zaman olacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS TYT sınavı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınav detaylarını merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti belirlenmişti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için katılım sağlayacak olan adaylar, iki oturum için toplam 100 lira ödeyeceği duyurulmuştu. 2018 TYT Sınavı, saat 10:00'da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde; 40 Türkçe, Sosyal Bilimler; Coğrafya:(5 soru),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru),Felsefe:(5 soru),Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru),Fizik(7 soru),Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin süresi 135 dakikadır. YKS TYT sınavı hakkında tüm detaylı bilgi haberimizde!

YKS sınav sistemi daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem, Sınav puan türleri 18'den, 5'e indirilmiştir, Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Türkçe ve Temel Matematik'in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren, Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren, Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen, Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.

Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.