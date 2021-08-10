YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Geçtiğimiz günlerde başlayan YKS tercihleri ne zaman bitiyor? adaylar araştırmaya devam ediyor. YKS tercih süreci devam ederken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin son günü merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Geçtiğimiz günlerde başlayan YKS tercihleri ne zaman bitiyor? adaylar araştırmaya devam ediyor. YKS tercih süreci devam ederken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin son günü merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih süresi uzatıldı. 5 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri 20 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS İÇİN TERCİH EKRANI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ...