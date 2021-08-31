YKS tercih sonuçları Sonuç ÖSYM! sonuc.osym.gov.tr linki!

YKS sonuç öğrenme başlığı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr linkinden ulaşılmaktadır. İşte, YKS tercih sonuçları Sonuç ÖSYM! YKS tercih sonuçları açıklandı.... Üniversite hayali kuran öğrenciler YKS 2021 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak içerisinde sonuçlara nasıl ulaşılacağını araştırıyor. Hemen belirtelim ki YKS 2021 tercih sonuçlarına e-Devlet 2021 YKS sonuç sorgulama sayfası üzerinden ulaşılacak. YKS tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları Sonuç ÖSYM! başlığı ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Heyecanla beklenilen YKS tercih sonuçları erişime açıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.' dedi. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SONUÇ ÖSYM

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.