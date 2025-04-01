YKS sınav tarihi değişti mi, YKS ne zaman? YKS erkene mi alındı, öne mi alındı 2025?

2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvuruları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. Şimdi gözler YKS'ye çevrilirken sosyal medyada YKS sınav tarihi gündem oldu. Peki, YKS tarihi değişti mi? YKS erkene mi alındı, öne mi alındı?

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinde herhangi bir değişiklik yok. Sınav planlanan tarihte yapılacak.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 YKS TYT-AYT-YDT sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.