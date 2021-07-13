YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç sorgulama!

26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuç sorgulama. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç sorgulama!