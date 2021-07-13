YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç sorgulama!
26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuç sorgulama. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç sorgulama!
26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuç sorgulama. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç sorgulama! İşte detaylar haberimizde…
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
YKS 2021 SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.