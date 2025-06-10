YKS sınav yerleri açıklandı mı? YSK giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgula!

Yks sınav yerleri açıklandı mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınav giriş belgesi, sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılacak. Peki, 2025 yılı için YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır ve sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ÖSYM üzerinden sorgulanacak YKS sınav giriş belgesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

YKS NE ZAMAN?

2025 YKS oturumları, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre şu tarihlerde yapılacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi – Saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 15:45

YKS GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Bu tarihler ışığında, ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları baz alındığında YKS sınav giriş belgesi için erişimlerin Haziran ayının ilk haftası itibarıyla açılması bekleniyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca alabilecek.

ADAYLAR DİKKAT!

YKS sınav giriş belgesi, adayların sınava katılacağı okul, salon ve sıra bilgilerini içerir. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamaz. Belgede adayın sınav tarihi, yeri ve sınav kuralları açıkça belirtilmektedir.

Adayların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da, YKS sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinin de sınav günü yanlarında bulundurulması gerektiğidir. Aksi takdirde sınav salonlarına alınmaları mümkün olmayacaktır.