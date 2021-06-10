YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS sınavına nereden gireceğim? ÖSYM giriş ekranı
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YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS sınavına nereden gireceğim? ÖSYM giriş ekranı

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS sınavına nereden gireceğim? ÖSYM giriş ekranı
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YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS sınavına nereden gireceğim? ÖSYM giriş ekranı... ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacak. İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı…

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS'ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Bu yıl hazırlıklarının büyük bölümünü evde sürdüren öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için 26 Haziran'da YKS'nin TYT oturumuna, 27 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021? - ÖSYM

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS sınavına nereden gireceğim? ÖSYM giriş ekranı - Haberler
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