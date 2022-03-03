YKS sınav ücreti ne zaman son? YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS son başvuru tarihi ne zaman? Sınav başvuru tarihleri ve son tarihleri

Yks başvuru ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üniversite sınavına girecek olan adaylar, üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS 11 Şubat tarihinde başladı. Üniversite sınav başvuruları ne zaman bitecek adaylar tarafından araştırılıyor. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavı; Temel Yeterlilik Testi ( TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) son olarak Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere adaylar girecektir. Üniversite sınav başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2022 başvuruları ne zaman bitiyor?

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan YKS 11 Şubat tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart 2022 dir. Üniversite sınav başvuruları ne zaman bitecek adaylar tarafından araştırılıyor. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavı; Temel Yeterlilik Testi ( TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) son olarak Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere adaylar girecektir.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite sınavına girecek adayların nasıl başvuru yapılır merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet sitesinden kayıt ve başvuru yapılabilir. Bununla beraber, yeni kimlik kartı ve e-devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan "e-devlet ile kayıt ol" seçeneğine tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sınava girecek olan adaylar, sisteme kayıt olduktan sonra "yeni başvuru yap" seçeneği ile başlatabilecek. Sınav girişinde HES kodu zorunluluğu olduğu için adayların önceden HES kodu alması gerekmektedir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 üniversite sınavına girecek olan adaylar ne kadar ücret ödeyecekler merak ediliyor. 2021 senesinde 90 TL olan sınav ücreti bu sene 2022 YKS yeni başvuru ücreti, 110 TL olmuştur.

2022 YKS TAKVİMİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 18 Haziran 2022

Alan Yeterlilik Testi (AYT) - Yabancı Dil Testi (YDT) : 19 Haziran 2022

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