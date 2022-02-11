11 Şubat 2022 itibarıyla başlayan YKS başvuruları öncesinde öğrenciler, YKS sınav ücreti ne kadar oldu? YKS başvurusu nasıl yapılır gibi konuları merak ederken YKS sınav ücreti ne kadar? 2022 YKS kaç TL araştırdı. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar?

İŞTE YKS SINAV ÜCRETİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR:

Akbank ( şube, ATM ve internet bankacılığı)

Finansbank (şube, ATM ve internet bankacılığı)

Kuveyt Türk Katılım Bankası ( şube, ATM, internet bankacılığı)

Halkbank ( ATM, internet bankacılığı, şube)

ING Bank ( şube ve internet bankacılığı)

Vakıf Katılım Bankası ( şube ve internet bankacılığı)

Ziraat Bankası (sadece internet ve mobil bankacılık)

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Bu yıl bu miktarın değişmesi bekleniyor. Heüz açıklama yapılamsdı.

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