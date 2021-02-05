YKS ne demek? YKS anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan YKS, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, YKS ne demek? YKS anlamı ne? İşte, YKS kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen YKS kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, YKS anlamı ne? YKS ne demek?
YKS NE DEMEK?
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YKS kelimesi İngilizce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kısaltmasıdır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.