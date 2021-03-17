YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek
17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.
Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen