YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek
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YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek

17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.

Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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