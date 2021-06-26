YKS heyecanı başladı
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YKS heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

YKS heyecanı başladı Ailelerin sınav heyecanı Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde ailelerin sınava girecek olan çocuklarından daha heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

YKS heyecanı başladı

Ailelerin sınav heyecanı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde ailelerin sınava girecek olan çocuklarından daha heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Nevşehir'de de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi heyecanı başladı. Nevşehir'de sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı.

Çocuklarını sınava gireceği okullara getiren ailelerinde heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Çocuklarını sınava gönderen aileler oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederken bizler çocuklarımızdan daha heyecanlıyız diye görüş belirttiler.

YKS heyecanı başladı
YKS heyecanı başladı
YKS heyecanı başladı
YKS heyecanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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