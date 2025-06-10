Sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek ve belgelerine ulaşmak için gözlerini Ösym'ye çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınav giriş belgesi, sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılacak. Peki,YKS giriş belgesi siyah beyaz mı, renkli mi olur? İşte ÖSYM üzerinden sorgulanacak YKS sınav giriş belgesi hakkında merak edilen tüm detaylar..

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2025 yılı YKS sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, belgelerin genellikle sınav tarihinden 10-15 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda 2025 YKS sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ilk haftası itibarıyla adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca alabilecekler. Sınav günü, bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgesiz adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS sınav giriş belgesi, adayların sınava katılacağı okul, salon ve sıra bilgilerini içerir. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamaz. Belgede adayın sınav tarihi, yeri ve sınav kuralları açıkça belirtilmektedir.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ MI, RENKLİ Mİ OLUR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.