YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? 2.tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS 140 puan tercihleri ne zaman?

YKS ek tercihleri, 2.tercih kılavuzu ve 140 puan alanların tercih tarihi YKS'ye giren öğrencilerin merak ettiği konular arsında yer almakta. YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve üniversite kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yaptırmakta. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise ek tercih sürecini beklemekte. Peki, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? Ek tercihler nasıl yapılır? Ek tercihler ne zaman yapılır?

YKS ek tercih tarihleri, YKS 2.tercihleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 140 puan barajını geçen adaylar ise hangi aralıkta tercih yapacaklarını merak ediyorlar. YKS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman 2021? YKS 2.tercihleri, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? Ek tercihler nasıl yapılır? Ek tercihler ne zaman yapılır? İşte detaylar haberimizde...

EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak YKS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün, açıklama yaptı.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ek tercihlerle ilgili açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2.tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandığı zaman habere eklenecek.