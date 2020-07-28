YKS'de sınavdan erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
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YKS'de sınavdan erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili incelemesini tamamladı.

YKS'de sınavdan erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
28.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:45

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili incelemesini tamamladı. ÖSYM yetkilileri 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiğini bildirdi. 

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatmış, adayların şikayet dilekçeleri ve tutanakları incelenerek değerlendirmeye alınmıştı. Basına da yansıyan olayda YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, durumu fark ederek tutanakla ÖSYM'ye bildirdi. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edildi. Mağdur öğrencilerin soruları çözmeye devam ederken kalemlerini bıraktırıp salondan çıkarıldıklarını, 30 dakika erken çıkarıldıklarının da kabul edildiğini ifade ettiği öğrenildi. DHA'nın ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gerekli incelemeler yapılarak ÖSYM yönetim kurulunun kararı ile ilgili adayların sınavları durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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