YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike, başarısını değerlendirdi
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YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike, başarısını değerlendirdi

YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike, başarısını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Kültür Sanat

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ, başarısını kendisine uygun bir sistemle çalışmasına bağladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ, başarısını kendisine uygun bir sistemle çalışmasına bağladı.

Konya Pema Koleji Fen Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Melike Demirbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıda ailesi, öğretmenleri ve sevdiklerinin de büyük katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğinde mutluluğunu anlamlandırmanın biraz zaman aldığını belirten Demirbağ, çok farklı duygular yaşadığını paylaştı.

Demirbağ, sınava disiplinli bir şekilde çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bana bu başarıyı getiren, kendime uygun bir sistemle çalışmam, kendimi tanımamdı. Bu tek başıma elde ettiğim bir başarı değil, Türkiye birincisi olarak belki sadece benim ismim geçecek ama ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım, hepsinin adının yer alması gereken bir başarı, birlikte başardık."

PEMA Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cahit Koç da salgın sürecinde emek verip çalışan bütün öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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