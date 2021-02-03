YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS başvuru tarihleri! TYT AYT ve YDT başvuru tarihleri nedir?

Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin YKS başvuru ve sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2021 yılında YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS başvuru tarihleri! TYT AYT ve YDT başvuru tarihleri nedir?

Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin YKS başvuru ve sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2021 yılında YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS başvuru tarihleri! TYT AYT ve YDT başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse sonuçlar 4 Ağustos tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.