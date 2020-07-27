YKS açıklandı! Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sorgulama ekranı!
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YKS açıklandı! Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sorgulama ekranı!

27- 28 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları açıklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak İşte, YKS tercih tarihleri, YKS sonuçları ve YKS sonuç sorgulama ekranı!

YKS açıklandı! Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sorgulama ekranı!
27.07.2020 08:08 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:12

Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı. 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. YKS tercih tarihleri, YKS sonuçları ve YKS sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih tarihler!

YKS AÇIKLANDI!

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI YKS SORGULAMA EKRANI!

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1 GÜN ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞ OLDU

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

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