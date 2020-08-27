YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği, eğitim dünyasının ve velilerin de takip ettiği YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri sayfasına nasıl girilir? İşte, 2020 YKS tercih sonuçları ve ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu sayfası!

YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı!
27.08.2020 07:18 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:21

Üniversite hayali kuran öğrencilerin tercih sonrası merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Eğitim dünyasının ve velilerin de merakla beklediği açıklamanın gelesi sonrası ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı konular araştırıldı. YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2020-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

İlgili Haberler

Üniversite sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama! Üniversite kayıtları ne zaman?
Üniversite sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama! Üniversite kayıtları ne zaman?
YKS açıklandı mı? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuç sorgulama e
YKS açıklandı mı? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuç sorgulama e
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS saat kaçta açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS saat kaçta açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi Spor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu Sağlık
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Dünya
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı
Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amber Heard Halit Ergenç Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kız Ateş Musa Orhan
Şu an buradasınız: YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 07:21:36. #1.15#
title