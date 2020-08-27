YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı! Milyonlarca öğrencinin beklediği, eğitim dünyasının ve velilerin de takip ettiği YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri sayfasına nasıl girilir? İşte, 2020 YKS tercih sonuçları ve ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu sayfası!

Üniversite hayali kuran öğrencilerin tercih sonrası merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Eğitim dünyasının ve velilerin de merakla beklediği açıklamanın gelesi sonrası ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgu ekranı! YKS sonuç sorgulama ekranı konular araştırıldı. YKS açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2020-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ



KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.