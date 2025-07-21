YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak PDF?

2025- Yks tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, adaylar belirlenen tarihler arasında tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu için tüm gözler ÖSYM'de. 2025-YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar TYT ve AYT puanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacak.

YKS 2025 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı son açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için tarihler belli oldu.

Adaylar, üniversite tercihlerini 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayan süreçte, 11 Ağustos 2025 Pazartesi tarihine kadar ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden yapabilecek.

• TYT puanıyla: Ön lisans (2 yıllık) programlar.

• AYT/YDT puanıyla: Lisans (4 yıllık) programlar.

• Tercih hakkı: En fazla 24 tercih yapılabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM REHBER

1. Kılavuz İnceleme: ÖSYM'nin yayımlayacağı 2025 YKS Tercih Kılavuzunu dikkatle okuyun.

2. AİS Giriş: ÖSYM AİS platformuna T.C. Kimlik No ve şifrenizle giriş yapın.

3. Puan ve Sıralama: YÖK Atlas üzerinden programların taban puanlarını ve kontenjanlarını kontrol edin.

4. Tercih Onayı: Listeyi oluşturduktan sonra mutlaka onaylayın.

Önemli Not: Baraj puanı kalkmış olsa da, TYT'de Türkçe veya Matematik'ten en az 0,5 net şartı aranıyor.

2025-YKS TAKVİMİ ÖZET

• Sonuç Açıklama: 22 Temmuz 2025

• Tercih Kılavuzu: Sonuç sonrası (muhtemelen Temmuz sonu)

• Tercih Dönemi: Ağustos başı (tahmini)

Adayların, resmi duyuruları ÖSYM ve YÖK sitelerinden takip etmesi kritik önem taşıyor.