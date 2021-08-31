YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri!
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YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri!

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Üniversiteye yerleştirme sınavı olan YKS için tercihler, 20 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabildiği YKS hakkında YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri! başlıkları araştırılıyor.

YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih ne zaman? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, YKS kayıt tarihleri! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS 2021 KAYIT TARİHLERİ

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri!
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