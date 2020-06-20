Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi

Van'ın İpekyolu ilçesinde avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği mahallede görüntülendi.

20.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:47

Van'ın İpekyolu ilçesinde avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği mahallede görüntülendi.

Bakraçlı Mahallesi'nde yaşayan Emin İlhan, evinin yanında bulunan bahçesinde bir dağ keçisi olduğunu fark etti.

Dağ keçisinin görüntüsünü cep telefonuyla kaydeden İlhan, davetsiz misafirinin bahçe çevreleyen çitlerin üzerinden atlayıp gözden kaybolduğunu söyledi.

Bahçeye sulama yapmak için indiğini keçiyi gördüğünde çok heyecanlandığını AA muhabirine anlatan İlhan,"Bir anda bahçe içerisinde yaban keçisini gördük ve inanılmaz bir heyecan yaşadık. Ben de cep telefonumla yaban keçisini çektim. Hemen yetkililere haber ettik. İnşallah zarar görmeden doğal yaşamına gider. Son dönemde avcılığın önüne geçilmesi bunların kendi yaşantılarına geri dönmelerini sağladı. Mahalleye yakın olan dağın birçok mağarasında bunların kalıntıları bulunuyor. Biz de büyüklerimizden bunları duymuştuk, dağlarda yaban keçilerin yaşadığını söylerlerdi. İnşallah sahiplenilip avlanmaz çünkü doğa onların yaşam ortamdır. Biz insanlar onların doğasını işgal ediyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinin yaban keçisi gördüklerinin haberi üzerine buraya geldiklerini belirten Van Avcılar Dernek Başkanı Latif Tatar, "Yüzyıllardan beri burada hiç tekke görülmemişti. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine buraya geldik. Orman ve güvenlik kuvvetlerine bildirdik. Biz de bu mahallede yaşayan avcılarla burada arama yapıyoruz. Avlanması yasaklı olan bir hayvan ve ciddi bir cezası bulunuyor. Vatandaşın bunu koruması lazım sahiplenmesi lazım. Mahalle muhtarını, imamını, mahalleliyi uyardık sahiplenmeleri yönünde. Çünkü nesli tükenmiş bir hayvandır. Kim görürse hemen yetkililere haber etsin." ifadesini kullandı.

Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Ozan Tufan Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:47:47. #1.14#
title