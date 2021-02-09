Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı
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Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı

09.02.2021 00:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:36

Garip hareketlerde bulunduğu kıyma videosunu takipçileriyle paylaşan Nusret, eleştiri oklarının hedefi oldu. Nusret'in 6 milyon görüntülenme aldığı paylaşımına, "Bence sıkıntı var bu adamda", "Ete şiddet uygulama" şeklinde yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Instagram'da paylaştığı video ile büyük tepki toplayan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini daha ekleyerek gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda kıymayla oynadığı anları kaydeden Gökçe, 6 milyon görüntülenme aldığı paylaşımına "Köfte" notunu ekledi.

ELİNDEKİ KIYMAYLA OYNADI

Kıvrak ve garip hareketlerle elindeki kıymaya şekil verip, ardından parçalara ayıran ünlü etçi, eleştiri oklarının hedefi oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Nusret'in paylaşımı, "Bence sıkıntı var bu adamda","Ete şiddet uygulama", Eti neden dövüyorsun" şeklinde eleştirildi.

Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı

DAHA ÖNCE DE OLAY YARATMIŞTI

Nusret Gökçe, geçtiğimiz ay sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Video sonrası tepki toplayan Nusret'e, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" yorumları yapılmıştı.

Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı
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