Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu
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Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyede bazı daire müdürlüklerine atamalar yapıldığını ifade etti.

07.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:44
Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Belediye Başkanı Alim Işık, belediyede bazı daire müdürlüklerine atamalar yapıldığını ifade etti.


Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin ikinci fıkrası gereğince birim müdürlüklerine yapılan atamalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Işık, " Müdürlüğüne , Hal Müdürlüğüne İsmail Cenker, Yazı İşleri Müdürlüğüne Efrahim Eren Karakuş, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Mehmet Çolak, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne Hasan Korkut, Etüt Proje Müdürlüğüne Mehmet Zenci, Veteriner İşleri Müdürlüğüne Ali Bilcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ise İsmail Şen atandı" dedi.


Yaman, daha önce de bu görevi yürütmüştü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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