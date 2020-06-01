Yılmaz Özdil'in evinin 3 günde 25 metre karesini yıktılar Yılmaz Özdil'in evinin 3 günde 25 metre karesini yıktılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villanın imara aykırı bölümlerinin yıkımı 3'üncü günde de devam etti.

Yılmaz Özdil'in evinin 3 günde 25 metre karesini yıktılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villanın imara aykırı bölümlerinin yıkımı 3'üncü günde de devam etti. 3 günde 25 metrekaresi yıkılan kaçak bölümler Bodrum Belediyesi Yapı kontrol müdürlüğü tarafından denetlendi.

30 Mayıs sabahı Yılmaz Özdil'in evinin kaçak bölümlerinin yıkımı bugünde devam etti. 3 günde yaklaşık 25 metre karesi yıkılan evin 143 metre karesinin daha yıkılacağı öğrenildi. 10 işçi Özdil'in villasına gelerek yıkım işlemine sürdürdüğü görüldü. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımını 3 gündür yakından takip ediyor. 30 Mayıs sabahı eve gelen yıkım ekibi önce pencere ve kapıları söküp jeneratör odasının yıkımına başlamıştı. Dün ve bugün yıkıma devam eden ekibin şimdiye kadar 25 metre kareyi yıktığı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gözetiminde işçiler tarafından gerçekleştirilen yıkımda bugüne kadar jenaratör hane ile depo olarak kullanılan bölümlerin yıkımı tamamlandı. 25 metrekarelik kaçak eklentileri yıkan işçiler bugünde 18 metrekarelik müştemilatın yıkımına başladığı öğrenildi.

142 metre karelik evini yaptığı eklentilerle 310 metrekareye çıkaran Özdil ailesinin evinin 168 metre karesinin kaçak olarak eklentilerle büyüttüğü geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA