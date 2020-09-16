'Yılmaz: "Ortay paydamız Yıldırım"
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'Yılmaz: "Ortay paydamız Yıldırım"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen kongre sonrası yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt ve ilçe teşkilatına ziyarette bulundu.

'Yılmaz:
16.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:20

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen kongre sonrası yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt ve ilçe teşkilatına ziyarette bulundu.

MHP İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Oktay Yılmaz, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, görevine yeniden seçilen ilçe yönetimini tebrik etti. Cumhur İttifakı olarak ortak akıl ve istişare kültürünü sürdürerek milletin ve devletin yararına çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Oluşan birlik ve beraberlik ortamını, gönül birlikteliği halinde sürdürüyoruz. Yıldırım ortak paydasında, hep birlikte bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada istişare kültürüne dayanarak yol alacağız. Bu güzel şehri en iyi şekilde geleceğe taşımak için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bölgemizde görüyoruz ki Cumhur İttifakının güçlü kalması, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi birilerini rahatsız ediyor. Türkiye' de bu medeniyetle, vahşi batıyla mücadele edecek en güçlü ülke. İslam ülkeleri arasında da Türkiye gibi yardımsever, elini her tarafa açacak ve mazlumlarında beklentisi olan başka bir ülke yok. Bu bizim hem yükümüzü ağırlaştırıyor hem de sorumluluğumuzu arttırıyor. Ben Sayın Halil İbrahim Bozkurt ve değerli yönetimini tekrardan tebrik ederek, bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçede yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrin en büyük problemlerinden biri olan imar problemini çözmek adına hem bizim bürokratlarımız, hem Büyükşehir Belediyemizin bürokratları, hem de Bakanlığımızın bürokratlarıyla bir tasarı hazırladık. Gökdere bölgesine Büyükşehir Belediyemizle bir aktivite köyü kuruyoruz. Kaplıkaya Cazibe Merkezimizin üzerinde kalan bölgeyi yeniden değerlendiriyoruz.658 bin nüfuslu Yıldırım ilçemize 658 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. 75. Yıl Mahallemizde kent parkımızın çalışmalarına başladık. Balaban'daki mesire alanı çalışmalarımızda ise sona yaklaştık. Öte yandan Mevlana Mahallemizde 7. etap olarak adlandırdığımız bölgede Türkiye'ye örnek olacak ve Bursa'nın tarihi kimliğine de uyumlu olacak bir kentsel dönüşüm projesi hazırladık. İnşallah Bursa'da örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesini hep birlikte yakın zamanda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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