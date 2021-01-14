Yılmaz Morgül doğum günü! Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül şarkıları nelerdir?

Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül olan ünlü ses ses sanatçısının doğum günü geldi çattı. Instagram üzerinden doğum günü kutlamalarını kabul eden Yılmaz Morgül doğum günü! Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül şarkıları nelerdir? sorularını merak ettirdi.

Ülkenin en renkli karakterlerinde biri olan ses sanatçısı Yılmaz Morgül 14 Ocak Perşembe günü yani bugün yeni yaşına bastı. Sevilen ses sanatçısına instagramdan kutlama mesajları gelmeye devam ederken, instagram hikayelerden, 'uyandığım her günüm, doğum günüm' mesajını verdi. Peki yeni yaşına 14 Ocak perşembe günü (bugün) giren Yılmaz Morgül doğum günü! Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir?Yılmaz Morgül şarkıları nelerdir?sorularını sizler için cevapladık.

YILMAZ MORGÜL DOĞUM GÜNÜ! YILMAZ MORGÜL KAÇ YAŞINDA?

14 Ocak 1964 yılında dünyaya gelen Yılmaz Morgül bugün 56 yaşına girdi. Bugün 56 yaşına gren Yılmaz Morgül bir yandan gelen doğum günü mesajlarını kabul ederken diğer taraftan, 'uyandığım her günüm, doğum günüm', 'en değerli armağanım hayatım', 'benim dünyam temiz kalplilerin' mesajını sevenlerine iletti.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

İlkokul, ortaokul ve lise döneminde koro gruplarına giren Yılmaz Morgül, Sözer Yaşmut ve Feriha Tunceli'de musiki dersleri aldı. Ardından 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül,1955 yılında ilk albümü 'Elveda İstanbul' adında çıkardı. Yılmaz Morgül, Zeki Müren'in de seslendirdiği 'Bahçevan' adlı parçasıyla adını duyurmayı başarmıştır.

1996 yılına gelindiğinde ise cilt kanserine yakalanan Yılmaz Morgül, Amerika'da 7 yıl tedavi gördükten sonra sağlığa kavuştu. 2016 yılında katıldığı Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV2'de yayınlanan 'Survivor' programına katıldı ve rahatsızlığından dolayı Yılmaz Morgül'e özel izin verildi. Yine 2016 yılında yılında yayınlanan Rising Star Türkiye yarışmasında bu defa jüri koltuğuna geçmiştir.

YILMAZ MORGÜL ŞARKILARI NELERDİR?

Elveda İstanbul (1995)

Yılmaz Morgül II (1996)

Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)

Masum Yalanlar (1997)

Olduğum Gibiyim (2000)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2001)

Can Parçam (2003)

Cennet (2005)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD

Yılmaz Morgül (2010)

Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013- Single)

Yalnızlık Makamı (2015)

Yılmaz Morgül(2016)

Yılmaz Morgül Pop (2017)