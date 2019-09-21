Yılmaz, Mersin'e veda etti

21.09.2019 12:13

Mersin Orman Bölge Müdürü iken Adana Orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Mahmut Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.



Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katıldığı yemekte konuşan yeni Bölge Müdürü Kenan Akduman, hizmetlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.



Mahmut Yılmaz ise Mersin'de huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde görev yaptıklarını belirterek, "Görevi aldığımız noktadan daha ileriye taşıyarak, ormancılığa ve memleketimize faydalı olmaya, ekip ruhu içerisinde, birlikte, paylaşımcı ve katılımcı bir anlayışla, hizmet etmeye çalıştık. Zaten bu akşamki tablo da bunu gösteriyor. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Yeni Bölge Müdürümüzün de bu bayrak yarışında Mersin Orman Bölge Müdürlüğünü daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Bunun için içim çok rahat. Bu duygu ve düşüncelerle tüm personelimize, saygı ve sevgilerimizi sunarım. Hakkınızı helal edin" dedi.



Konuşmaların ardından Akduman, Yılmaz'a hediye verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA